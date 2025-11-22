Gastro-Duo bringt italienisches Flair zurück in die Gerbergasse

Herrlicher Pizzaduft zieht in der Gerbergasse durch die Luft: Seit Freitag gibt es dort wieder italienische Gerichte zum Mitnehmen. Dahinter stecken Orhan Ceviz und seine Lebensgefährtin Kamilla Punakova.

Das Gastro-Duo hat mit „Die Pizza Villach“ ein neues Take-away-Lokal in der Gerbergasse geöffnet. In diesem gibt es neben Pizza auch diverse Pastagerichte, Salate und Hotdogs, wie Inhaber Orhan Ceviz im Gespräch mit 5 Minuten verrät. Der 42-Jährige ist seit fast 23 Jahren in der Gastronomie tätig, leitete bereits Lokale in Oberösterreich und dem Burgenland. Die Corona-Pandemie sowie der vorherrschende Personalmangel zwangen ihn jedoch zu einer vorübergehenden Pause. Nun will er in Villach neu durchstarten.

Die Pizza Villach?

„Ein Kollege hat mich auf die Stadt gebracht, ich war sofort begeistert“, erzählt der Lokalbetreiber, der die Draustädter mit einer besonderen Aktion von sich überzeugen will – nämlich einer 33-Zentimeter-Pizza zum kleinen Preis: „Bei uns kostet sie vorerst nur 10,90 Euro. Kommt also vorbei und überzeugt euch selbst.“ Die Pizza bereitet Ceviz nach eigenem Rezept zu. Auch ein Lieferservice ist bereits in Planung.