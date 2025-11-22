Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: zVg. / Die Pizza Villach
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt italienische Gerichte sowie den Betreiber Orhan Ceviz, der vor seinem neuen Lokal in der Gerbergasse steht.
Ein Pizza-Take-Away hat am Freitag in der Gerbergasse eröffnet.
Villach
22/11/2025
Neueröffnung
#goodnews

Gastro-Duo bringt italienisches Flair zurück in die Gerbergasse

Herrlicher Pizzaduft zieht in der Gerbergasse durch die Luft: Seit Freitag gibt es dort wieder italienische Gerichte zum Mitnehmen. Dahinter stecken Orhan Ceviz und seine Lebensgefährtin Kamilla Punakova.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)

Das Gastro-Duo hat mit „Die Pizza Villach“ ein neues Take-away-Lokal in der Gerbergasse geöffnet. In diesem gibt es neben Pizza auch diverse Pastagerichte, Salate und Hotdogs, wie Inhaber Orhan Ceviz im Gespräch mit 5 Minuten verrät. Der 42-Jährige ist seit fast 23 Jahren in der Gastronomie tätig, leitete bereits Lokale in Oberösterreich und dem Burgenland. Die Corona-Pandemie sowie der vorherrschende Personalmangel zwangen ihn jedoch zu einer vorübergehenden Pause. Nun will er in Villach neu durchstarten.

Die Pizza Villach?

„Ein Kollege hat mich auf die Stadt gebracht, ich war sofort begeistert“, erzählt der Lokalbetreiber, der die Draustädter mit einer besonderen Aktion von sich überzeugen will – nämlich einer 33-Zentimeter-Pizza zum kleinen Preis: „Bei uns kostet sie vorerst nur 10,90 Euro. Kommt also vorbei und überzeugt euch selbst.“ Die Pizza bereitet Ceviz nach eigenem Rezept zu. Auch ein Lieferservice ist bereits in Planung.

Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei herzförmige Pizzen in einem Pizzakarton.
©zVg. / Die Pizza Villach |
Die Pizza bereitet Orhan Ceviz nach eigenem Rezept zu.
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen elegant angerichteten griechischen Salat.
©zVg. / Die Pizza Villach |
Auch Pastagerichte, Salate und Hotdogs werden kredenzt.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: