Kino aus dem Alpen-Adria-Raum: Filmfestival startet am 3. Dezember

Von 3. bis 7. Dezember 2025 geht in Villach wieder das K3 Filmfestival über die Bühne. Diesmal steht es unter dem Motto „Das Flüchtige“.

Das K3 Filmfestival feiert die filmische Vielfalt des Alpen-Adria-Raums und präsentiert eine herausragende Auswahl an Kinoproduktionen und Kurzfilmen aus Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch Venetien. „K3 ist ein Festival, das Grenzen überwindet und Kulturen verbindet“, betont Festivalleiter Fritz Hock. „[…] Das spürt man in den Filmen, in den Gesprächen und bei den über 100 anwesenden Filmschaffenden.“

Glanzvoller Auftakt

Das Festival wird am 3. Dezember mit „Little Trouble Girls“ von Urška Djukić eröffnet. Bei der Eröffnungsgala mit dabei ist unter anderem die preisgekrönte Hauptdarstellerin Jara Sofija Ostan. Zu den Highlights zählen außerdem der Dokumentarfilm „Mütter“ von Birgit Bergmann und der internationale Festivalliebling „White Snail“ von Elsa Kremser. Das vollständige Programm mit allen Filmen, Sonderveranstaltungen und Ticketinformationen gibt es auf der Webseite www.k3filmfestival.com.