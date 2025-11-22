Skip to content
Villach trauert um Gottfried Draxl.
22/11/2025
Nachruf

Villach trauert um ehemaligen Schuldirektor und Gemeinderat

Anfang November ist der ehemalige Volksschuldirektor und SPÖ-Gemeinderat Gottfried Draxl verstorben. Die Verabschiedung findet am kommenden Montag beim Waldfriedhof in Villach statt.

Der gebürtige Stockenboier Gottfried Draxl absolvierte einst die Ausbildung zum Lehrer, später wurde er Direktor der Volksschulen Heiligengeist und Villach-Lind. Als Gemeinderat und SPÖ-Mitglied übernahm er zudem politische Verantwortung in Villach. Am 8. November 2025 ist er nun im 101. Lebensjahr verstorben. „Sein Engagement und seine Verbundenheit zur Bewegung werden unvergessen bleiben“, heißt es vonseiten des SPÖ-Stadtteilausschusses Villach-Auen. Die Verabschiedung findet am 24. November 2025, um 15 Uhr bei der Zeremoniehalle am Waldfriedhof Villach statt.

