Adler wollen zurück in die Spur: Auswärtstest bei Fehérvár
Am Sonntag machen sich die Villacher Adler auf nach Ungarn, wo sie auf den Tabellenneunten Hydro Fehérvár AV19 treffen. Die Mission ist klar: Der VSV will sich rehabilitieren und Punkte holen.
Nach der knappen 2:3-Heimniederlage gegen Tabellenführer Ljubljana will der VSV am Sonntag in Ungarn wieder voll punkten. Die Blau-Weißen treffen in der MÈT Arena in Székesfehérvár auf Hydro Fehérvár AV19.
Die Adler wollen punkten
Die Ausgangslage verspricht eine spannende Partie: Der VSV liegt nach 18 Spielen mit 31 Punkten auf Rang sieben und will den Anschluss an die Top 6 zurückerobern. Die Ungarn rangieren mit 27 Punkten aus 20 Partien knapp dahinter auf Platz neun. Beide Teams trennen nur wenige Zähler, und auch die jüngere Bilanz ist relativ ausgeglichen – in den letzten zehn Duellen siegte Fehérvár sechsmal, Villach viermal. Das letzte Duell in Székesfehérvár entschied Villach knapp mit 3:2 für sich – ein Ergebnis, das die Adler am Sonntag gerne wiederholen würden.
Fehervar AV19 vs. VSV
- Wann: Sonntag, 23. November, 18 Uhr
- Wo: MÈT Arena (SZÉKESFEHÉRVÁR, Ungarn)
- Übertragung: live im Radio Kärnten Eishockey-Magazin und sporteurope.tv