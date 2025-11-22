Am Sonntag machen sich die Villacher Adler auf nach Ungarn, wo sie auf den Tabellenneunten Hydro Fehérvár AV19 treffen. Die Mission ist klar: Der VSV will sich rehabilitieren und Punkte holen.

Nach der knappen 2:3-Heimniederlage gegen Tabellenführer Ljubljana will der VSV am Sonntag in Ungarn wieder voll punkten. Die Blau-Weißen treffen in der MÈT Arena in Székesfehérvár auf Hydro Fehérvár AV19.

Die Adler wollen punkten

Die Ausgangslage verspricht eine spannende Partie: Der VSV liegt nach 18 Spielen mit 31 Punkten auf Rang sieben und will den Anschluss an die Top 6 zurückerobern. Die Ungarn rangieren mit 27 Punkten aus 20 Partien knapp dahinter auf Platz neun. Beide Teams trennen nur wenige Zähler, und auch die jüngere Bilanz ist relativ ausgeglichen – in den letzten zehn Duellen siegte Fehérvár sechsmal, Villach viermal. Das letzte Duell in Székesfehérvár entschied Villach knapp mit 3:2 für sich – ein Ergebnis, das die Adler am Sonntag gerne wiederholen würden.