Mountainbiker (49) nach Crash mit Reh schwer verletzt

Zu einem ungewöhnlichen Wildunfall kam es am 22. November in Weißenstein. Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land war am Nachmittag mit seinem Mountainbike auf einer Gemeindestraße in der Marktgemeinde Weißenstein unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Und dann passierte es: „Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen das Tier und überschlug sich mit dem Fahrrad“, erklärt die Polizei. Der Verunfallte rief um Hilfe und eine Anrainerin wurde auf sein Rufen aufmerksam und verständigte die Rettungskräfte. „Diese brachten ihn mit schweren Verletzungen in das LKH Villach. Das Rehwild lief nach dem Unfall weiter“, erklärt die Polizei abschließend.