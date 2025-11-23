Bewegend: Christbaumtauchen in Sattendorf am 30. November

Auch heuer laden die Mitglieder der Wasserrettungs-Einsatzstelle in Sattendorf zum traditionellen Christbaumtauchen. Außerdem wird im Seepark ein Adventmarkt veranstaltet.

Die stimmungsvolle Feier geht am kommenden Sonntag, dem 30. November 2025, ab 17 Uhr, über die Bühne. Die Wasserretter laden herzlich ein, vorbeizuschauen. Immerhin geht das Christbaumtauchen auf eine lange Tradition zurück. „Im Zuge dessen gedenken wir der im Wasser verunglückten Menschen und bedanken uns für die unfallfrei verlaufenen Einsätze“, heißt es vonseiten der ehrenamtlichen Kräfte. Nach der Segnung des Christbaumes versenken Taucher ihn am Grund des Ossiacher Sees. Anschließend erstrahlt auch der Annenheimer Christbaum. Bereits vorab, nämlich ab 16 Uhr, wird ein Adventmarkt samt Verköstigung veranstaltet.