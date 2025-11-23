Notunterkunft gesucht: Kärntner können sich Haustiere nicht mehr leisten

Geraten Tierhalter unerwartet in eine Situation, in der sie ihr Tier nicht mehr versorgen können, wird es schnell kritisch – für das Tier und für sie selbst. Ein solcher Fall erreichte nun auch die 5 Minuten Redaktion.

Das Hilfegesuch aus dem Raum Villach wurde anonym an uns herangetragen. Bislang haben sich die Besitzer liebevoll um acht Hunde sowie weitere Tiere gekümmert. Nun sind sie jedoch an ihre Grenzen gestoßen, müssen nicht nur umziehen, sondern sich auch finanziell umorientieren. Bis das geschafft ist, wird eine vorübergehende Notunterkunft für die Fellnasen gesucht. „Für die meisten wurden bereits helfende Hände gefunden“, heißt es gegenüber 5 Minuten. Offen ist noch die Betreuung der beiden Hunde Pari und Marou. Daher werden im Großraum Villach dringend „liebe Menschen“ gesucht, welche diese vorübergehend bei sich aufnehmen können. Zumindest so lange, „bis ihre Besitzer wieder stabil genug sind, die Betreuung selbst zu übernehmen.“

Frühzeitiges Handeln ist vorausgesetzt

Leider keine Rarität – jeder kann durch Krankheit, Jobverlust, Trennung, Umzug oder finanzielle Probleme in eine Lage geraten, in der die Versorgung eines Haustiers schwerfällt. Wichtig ist, nicht abzuwarten, sondern frühzeitig Hilfe zu suchen, denn es gibt mehr Unterstützungsmöglichkeiten, als viele vermuten. Ein erster Schritt ist oft der Kontakt zu Tierheimen oder Tierschutzvereinen. Auch wenn diese häufig stark ausgelastet sind, bieten viele Einrichtungen dennoch Beratung, Notfallaufnahmen, die Vermittlung an Pflegestellen oder in Ausnahmefällen eine kurzfristige Unterbringung an. Zudem wissen sie meist gut, welche Anlaufstellen in der Region aktuell Kapazitäten haben.

Tiertafel Kärnten als Anlaufstelle

Ebenso gibt es in Kärnten eine Tiertafel, welche mit einem Nachweis über finanzielle Bedürftigkeit genutzt werden kann. „Derzeit haben wir 150 Kunden und 380 Tiere, hauptsächlich Katzen“, so die Tiertafel gegenüber 5 Minuten. Aktuell benötigt die Tiertafel knapp 1,2 Tonnen Tierfutter im Monat – die Finanzierung erfolgt durch Spenden aus der Bevölkerung.



