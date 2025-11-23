Gemeinsam auf den Oswaldiberg: Adventwanderung am 7. Dezember

Am 7. Dezember 2025 findet eine Adventwanderung auf den Oswaldiberg statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr. Anschließend gibt es Kekse sowie warmen Glühwein und Tee.

Am zweiten Adventsonntag wird auch heuer wieder zu einer stimmungsvollen Andacht in der Oswaldibergkirche geladen. Zuvor erfolgt eine gemeinsame Wanderung. Diese beginnt um 14 Uhr. Der Treffpunkt findet sich auf dem noch ebenen Teil der Oswaldibergstraße.

Honigsegnung

Es ist zeitgleich auch eine Ambrosius Feier – immerhin findet der Gedenktag des Schutzpatrons der Imker ebenfalls am 7. Dezember statt. Bei Schlechtwetter wird die Honigsegnung in der Vassacher Kirche verlegt. Nach der Andacht gibt es außerdem eine Agape, bei der selbstgemachte Kekse, Glühwein und Kinderpunsch angeboten werden.