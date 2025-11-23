Friseur ELITE erhielt Auszeichnung als familienfreundlicher Arbeitgeber

Das Friseurunternehmen ELITE wurde vor Kurzen von Familienministerin Claudia Plakolm mit dem staatlichen Gütezeichen „Familienfreundlicher Arbeitgeber 2025“ ausgezeichnet. Der Betrieb besteht seit 37 Jahren und wird heute in zweiter Generation von Lisa Ofner geführt, die traditionelle Werte mit einem modernen Führungsstil verbindet.

Zusammenhalt und Wertschätzung

ELITE setzt auf ein Arbeitsumfeld, in dem Zusammenhalt und Wertschätzung bewusst gelebt werden. „Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder gerne arbeitet, sich wohlfühlt und wachsen kann“, sagt Geschäftsführerin Lisa Ofner. „Als Mama von vier Kindern ist Flexibilität für mich das Wichtigste. Bei ELITE habe ich die Freiheit, meine Arbeitszeiten so zu gestalten, dass sie zu unserem Familienleben passen. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich neben der Familie wieder meiner Arbeit nachgehen kann – und mich dabei unterstützt und wertgeschätzt fühle“, so eine langjährige Mitarbeiterin.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2025 um 13:11 Uhr aktualisiert