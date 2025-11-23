Skip to content
/ ©zVg
Das Bild auf 5min.at zeigt den Grenzlandchor Arnoldstein.
Der Grenzlandchor Arnoldstein hört schon bald auf.
Arnoldstein
23/11/2025
Grenzlandchor

Ende einer Ära: Kärntner Chor hört nach 78 Jahren auf

Nach 78 klingenden Jahren endet ein Stück Kärntner Musikgeschichte. Für den Grenzlandchor Arnoldstein fällt schon bald der letzte Vorhang.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)

„… LÅNGSÅM TUATS STILLER WERDEN… – der Grenzlandchor Arnoldstein sågt pfiat Euch“: Unter diesem Motto finden Ende November die beiden letzten Konzerte der Gesangsgruppe statt. Nach 78 bewegten Jahren ist Schluss mit dem Chor, der 1947 von Gretl Komposch gegründet wurde. Mittlerweile leitet ihre Tochter Hedi Preissegger den Grenzlandchor seit rund 20 Jahren. Gegenüber dem ORF erklärte sie die Entscheidung für das Aus damit, dass die Qualität des Chors so weiter in guter Erinnerung bleiben würde: „Es ist besser, wenn man jetzt einen strahlenden Abschied macht und vielleicht in einer kleineren Formation weitersingt.“ Denn wie der Grenzlandchor in der Ankündigung des Abschiedskonzerts betont: „Ohne das Singen wird es für die Sängerinnen und Sänger nicht gehen.“

Abschiedskonzerte des Grenzlandchors Arnoldstein:

  • Wann: 28. November, 18 Uhr & 29. November, 17 Uhr
  • Wo: Stadtsaal Feldkirchen
  • Mitwirkende: Grenzlandchor Arnoldstein, Sax Royal, Eveline Schuler
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2025 um 14:43 Uhr aktualisiert
