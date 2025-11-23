Ende einer Ära: Kärntner Chor hört nach 78 Jahren auf
Nach 78 klingenden Jahren endet ein Stück Kärntner Musikgeschichte. Für den Grenzlandchor Arnoldstein fällt schon bald der letzte Vorhang.
„… LÅNGSÅM TUATS STILLER WERDEN… – der Grenzlandchor Arnoldstein sågt pfiat Euch“: Unter diesem Motto finden Ende November die beiden letzten Konzerte der Gesangsgruppe statt. Nach 78 bewegten Jahren ist Schluss mit dem Chor, der 1947 von Gretl Komposch gegründet wurde. Mittlerweile leitet ihre Tochter Hedi Preissegger den Grenzlandchor seit rund 20 Jahren. Gegenüber dem ORF erklärte sie die Entscheidung für das Aus damit, dass die Qualität des Chors so weiter in guter Erinnerung bleiben würde: „Es ist besser, wenn man jetzt einen strahlenden Abschied macht und vielleicht in einer kleineren Formation weitersingt.“ Denn wie der Grenzlandchor in der Ankündigung des Abschiedskonzerts betont: „Ohne das Singen wird es für die Sängerinnen und Sänger nicht gehen.“
Abschiedskonzerte des Grenzlandchors Arnoldstein:
- Wann: 28. November, 18 Uhr & 29. November, 17 Uhr
- Wo: Stadtsaal Feldkirchen
- Mitwirkende: Grenzlandchor Arnoldstein, Sax Royal, Eveline Schuler