Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in Villach.
In Villach kam es am Sonntagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund einer Ölspur.
Villach
23/11/2025
Bindearbeiten

Feuerwehreinsatz in Villach: Ölspur zieht sich durch die ganze Stadt

In Villach sind aktuell zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz, um eine Ölspur zu binden. Diese zog sich vom Lagerhaus bis in die Innenstadt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

Am Sonntag, den 23. November, standen zahlreiche Polizisten und Feuerwehrleute in Villach im Einsatz. Der Grund: eine kilometerlange Ölspur. Wie ein Feuerwehrmann gegenüber 5 Minuten berichtet, zieht sich die Ölspur durch die ganze Stadt. Ausgangspunkt soll ersten Informationen zufolge das Lagerhaus Villach gewesen sein. Momentan sind die Florianis noch im Einsatz und versuchen, die Spur zu binden.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in Villach.
©5 Minuten
In Villach bindet die Feuerwehr aktuell eine Ölspur.
