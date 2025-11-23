Feuerwehreinsatz in Villach: Ölspur zieht sich durch die ganze Stadt

In Villach sind aktuell zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz, um eine Ölspur zu binden. Diese zog sich vom Lagerhaus bis in die Innenstadt.

Am Sonntag, den 23. November, standen zahlreiche Polizisten und Feuerwehrleute in Villach im Einsatz. Der Grund: eine kilometerlange Ölspur. Wie ein Feuerwehrmann gegenüber 5 Minuten berichtet, zieht sich die Ölspur durch die ganze Stadt. Ausgangspunkt soll ersten Informationen zufolge das Lagerhaus Villach gewesen sein. Momentan sind die Florianis noch im Einsatz und versuchen, die Spur zu binden.