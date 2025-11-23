Crosslauf-Meisterschaften: Fünf Medaillen für Klagenfurt und Villach

In St. Margarethen im Burgenland liefen am Wochenende Crossläuferinnen und -läufer zur Höchstform auf – auch aus Kärnten liefen einige Sportler in vorwinterlicher Atmosphäre bei den österreichischen Crosslaufmeisterschaften mit. Dabei holten Athletinnen und Athleten aus Villach und Klagenfurt insgesamt fünf Medaillen, dazu etliche starke Platzierungen in den Nachwuchs- und Mastersklassen.

Villach: Gold-Debüt und Bronze zum Saisonabschluss

Für den lautesten Jubel beim LC Villach sorgte ein Newcomer: Matteo Xaver Jost gewann bei seinem allerersten Meisterschaftsstart für den Club Gold in der U16. Vereinskollege Benjamin Trontelj lief in derselben Altersklasse auf Rang 7. Ebenfalls stark präsentierte sich Newcomerin Sarah Leitner, die über 2.100 Meter unter 38 Läuferinnen den 6. Platz erreichte. Eine weitere Medaille holte Alissa Liebhard, die sich in der U18 über 3.400 Meter Bronze schnappte. Bei den Burschen rannte Sebastian Kofler über die gleiche Distanz auf Platz 8. Auf der 5.200-Meter-Damenstrecke wurde Stefanie Kurath als beste Kärntnerin 14., in der U20 kam Julia Susiti ebenfalls über 5.200 Meter auf Rang 8.

©Liebhard Das LC-Villach-Crosslaufteam kann stolz auf seine Leistungen sein. ©Liebhard Alissa Liebhard holte sich die Bronzemedaille.

Klagenfurt: Titel in der W60 und Bronze in den Masters

Beim LAC Klagenfurt glänzten besonders die Routiniers: Ulrike Striednig lief der Konkurrenz in der Klasse W60 davon und holte sich mit fast zwei Minuten Vorsprung den Staatsmeistertitel. Ebenfalls auf das Podest schafften es Michael Künstl (M55) und Viktor Kristan (M75) – beide jubelten über Bronze. Der Klagenfurter Nachwuchs war ebenfalls gut dabei: Matteo Cuoni kämpfte in der U14 in einem Feld von fast 40 Läufern und belegte den zehnten Platz.