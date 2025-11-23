Auswärtssieg nach Rückstand: VSV dreht in Ungarn auf

Nach der Heimniederlage gegen Ljubljana meldet sich der VSV lautstark zurück: Die Villacher Adler gewinnen nach einem starken Mitteldrittel 4:1 gegen Fehérvár.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV hat sich nach der knappen Heimniederlage gegen Ljubljana eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Blau-Weißen gewannen am Sonntagabend (23. November) in der MÈT Arena in Ungarn gegen Hydro Fehérvár AV19 mit 4:1 und festigten damit ihren Platz im oberen Tabellendrittel der win2day ICE Hockey League.

Im Mitteldrittel übernimmt Villach das Kommando

Zwar zeigten die Villacher im ersten Drittel viel Einsatz, dennoch gingen die ungarischen Gastgeber durch Janos Hari (17.) in Führung. Doch dann übernahm der VSV das Kommando – und drehte im Mitteldrittel ordentlich auf: Guus van Nes (33.) erzielte den Ausgleich, John Hughes (36.) drehte die Partie nach starker Vorarbeit von Helewka. Kurz vor Drittelende erhöhte Kevin Hancock (39.) im Powerplay auf 3:1. Im Schlussdrittel blieb Villach spielbestimmend und ließ defensiv kaum mehr etwas zu. Schließlich schafft es van Nes (49.) mit seinem zweiten Treffer des Abends den 4:1-Endstand zu fixieren.