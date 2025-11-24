Gegen Gewalt an Frauen: Lichtermarsch durch die Villacher Innenstadt

Villach setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Mädchen an Frauen. Hierfür gibt es morgen, 25. November, einen Lichtermarsch durch die Innenstadt.

In Villach wird auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht.

In Villach wird auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht.

Gewalt an Mädchen und Frauen ist eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen. Die UN-Kampagne „Orange The World“ trägt diese Tabuzone jedes Jahr vom 25. November bis 10. Dezember in die öffentliche Wahrnehmung. Weltweit werden zu dieser Zeit Gebäude orange beleuchtet und rund um den Erdball sensibilisieren Veranstaltungen, Märsche und Gebete für das durch Gewalt verursachte Leid.

„Orange the World“

In Villach haben in diesem Jahr die Katholische Frauenbewegung und die Katholische Stadtkirche in Kooperation mit der Stadt Villach in der Innenstadt ein starkes Zeichen gesetzt: An sieben zentralen Orten sind Frauenskulpturen aufgestellt, die auf Orange the World aufmerksam machen. Die Kunstinstallation der Kärntner kfb Vorsitzenden und Künstlerin Ulrike Schwager bearbeitet mit Gedichten aus dem Buch „frauenseele“ von Heidi Wassermann-Dullnig Themen wie Ausgrenzung, Missbrauch, Geschlechterungleichstellung und die Frage nach Gott. Die Frauenskulpturen führen als Weg von der Evangelischen Kirche im Stadtpark zur Stadtpfarrkirche Sankt Jakob und über die Widmanngasse und den Hauptplatz zum Rathausplatz.

Lichtermarsch durch Villach

Der Soroptimist Club hat heuer für einer Ausstellung im Dinzlschloss Künstlerinnen dazu eingeladen, sich mit dem Thema „Frau im Bild“ auseinanderzusetzen. Die Ausstellung wird am 24. November mit einer Vernissage eröffnet und kann bis 23. Dezember besichtigt werden. Weiters wird ein vom Soroptimist Club organisierter Lichtermarsch am 25. November wie schon in den Jahren zuvor die Gewalt an Mädchen und Frauen benennen und durch die Stadt tragen. Dabei gibt es Statements von Vertreter*innen der Stadt Villach, des Frauenhauses, des Vereins EqualiZ und der Evangelischen und Katholischen Kirche.