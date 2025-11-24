1.000 Teilnehmer: Krampuslauf in Villach steht in den Startlöchern

Bald ist es wieder so weit und der Krampuslauf in Villach findet statt. 1.000 Teilnehmer ziehen durch die Innenstadt.

50 Krampusgruppen und Brauchtumsgruppen ziehen mit knapp 1.000 Teilnehmer:innen durch die Innenstadt. Davon 18 Gruppen aus dem Bezirk Villach, 21 aus Kärnten, sowie 21 Gruppen aus ganz Österreich und Südtirol.

Vier Kindergruppen dabei

Vier Kindergruppen nehmen ebenfalls Teil und signalisieren eine gelebte Aufrechterhaltung und Förderung dieses Brauchtums. Die teilnehmenden „Seeteufel Keutschach“ bestehen aus einer reinen Damengruppe – die einzige in Kärnten! 6 Maskenschnitzer, welche teilweise für die Ausstattung der diversen Krampusgruppen verantwortlich zeigen, sind auch Teil des Krampuslaufes, u.a. der bekannte Villacher Sascha Pozewaunig.

©Stadt Villach | Es gibt einen Anstecker… ©Stadt Villach | …zu kaufen.

Der Krampuslauf in Villach

Der Krampuslauf startet am 28. November 2025 ab 18.30 Uhr in der 10. Oktoberstraße und zieht sich über den Hauptplatz bis in die Gerbergasse. Heuer wird auch ein exklusiver, limitierter „Brauchtum verbindet“-Anstecker aufgelegt, welcher für Brauchtum, Zusammenhalt und Tradition steht. Dieser kann für 10 Euro im Büro des Stadtmarketing Villach erstanden werden.