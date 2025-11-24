Zwei Villacher festgenommen: Menge an Suchtgift sichergestellt

Das Stadtpolizeikommando Villach, Operativer Kriminaldienst, Fachbereich Suchtmittel, führt seit September 2025 Ermittlungen gegen einen 47-jährigen Mann aus Villach und einen 40-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach. Im Zuge der Ermittlungen bzw. einer Verkehrsanhaltung am 22. Oktober konnte wahrgenommen werden, wie der eine Mann kurz vor der Verkehrskontrolle aus dem fahrenden Auto einen größeren Gegenstand am Ende einer Brücke aus dem Fahrzeug warf.

Eine Menge Suchtgift gefunden

Der Gegenstand konnte von den Beamten aufgefunden und sichergestellt werden. Dabei handelte es sich um ca. 200 Gramm Kokain. Der 40-Jährige wurde festgenommen. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass er das Suchtgift beim älteren Mann gekauft hatte. Daraufhin wurde beim 47-Jährigen eine von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordnete Hausdurchsuchung durchgeführt. Im Zuge der Durchsuchung konnten bei ihm weitere 110 Gramm Kokain, mehrere zehntausend Euro Bargeld, zwei Suchtgiftwaagen, mehrere Mobiltelefone und eine kleinere Menge XTC Tabletten sichergestellt werden. Beide Beschuldigten wurden am 23. Oktober nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Erhebungen werden geführt.