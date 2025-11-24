Zweistöckiges Kinderparadies eröffnet mitten in Villacher Innenstadt

Es tut sich was in Villach: Der Tourismusverband hat ein Projekt ins Leben gerufen, das eine Kindererlebniswelt für Villach schaffen soll. Auch eine Anlaufstelle für Touristeninformation soll darin Platz finden.

Direkt am Hauptplatz entsteht das mehrstöckige Erlebniszentrum „Erlebnis:Reich:Villach, dessen Eröffnung zu Ostern 2027 geplant ist. „Der Baubeginn liegt bereits hinter uns“, sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) auf Facebook.

Kindererlebniswelt auf zwei Etagen

Auf etwa 600 Quadratmetern entsteht in den zwei Obergeschossen eine Spielewelt, die Kinderherzen höher schlagen lassen soll. Analoge und digitale Angebote werden zur Verfügung stehen, die Themen sollen auch saisonal wechseln. Für Eltern gibt es einen Aufenthaltsbereich und auch eine Bibliothek und Partyräume werden entstehen. Der Eintritt wird etwa 18 Euro kosten. „Das Erlebnis.Reich.Villach soll als Gesamtprodukt eine bislang einzigartige Attraktion und Bereicherung für die Villacher Innenstadt darstellen.“, sagt Michael Spannring-Sternat, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Villach.

©5 Minuten Ein Blick in das Innere des „Erlebnis:Reich:Villach“

Eine Reise durch Kärnten

Das besondere Highlight wird das sogenannte „Flying Theater.“ Etwa zwanzig Besucher können sich auf einem Durchgang auf eine Sinnesreise durch ganz Kärnten begeben. Geführt wird man hierbei von animierten Charakteren, wie dem Drachen Lui oder Elisa, der Gämse.

„Wir investieren hier in ein Leuchtturmprojekt“

Sebastian Schuschnig, Tourismuslandesrat (ÖVP)

Investition von 5,8 Millionen Euro

Immobilienentwickler August de Roode saniert das Gebäude in Eigenregie, abgestimmt mit dem Bundesdenkmalamt. „Ziel war es, ein gut nutzbares Gesamtobjekt zu gestalten“, so de Roode gegenüber der Kleinen Zeitung. Das Land Kärnten und der Tourismusverband schießen drei Millionen Euro zu, die Stadt Villach beteiligt sich mit einer Million. „Investitionen in unsere Freizeitinfrastruktur erhöhen die Lebensqualität für die Menschen vor

Ort. Es freut mich, dass ich dieses Projekt unterstützen

kann.“, so Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Hauseigentümer de Roode nimmt selbst 1,8 Millionen Euro in die Hand. Insgesamt werden etwa 5,8 Millionen Euro in das Kinderparadies und das Tourismusbüro im Erdgeschoss fließen.

©5 Minuten Architekt Ludwig Lengger und Immobilienentwickler August de Roode wirken beim „Kids Playland“ mit. ©5 Minuten Georg Overs, Michael Spanring-Sternig und Gerhard Stroitz freuen sich über das Projekt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 13:20 Uhr aktualisiert