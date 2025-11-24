Skip to content
In Villach läuft ein Feuerwehreinsatz nach einem Zimmerbrand.
Villach
24/11/2025
Feuer

Zimmerbrand in Villach: Drei Feuerwehren im Einsatz

In Villach heulten am Montagnachmittag die Sirenen: Aktuell sind im Stadtteil Auen drei Feuerwehren aufgrund eines Zimmerbrandes im Einsatz.

von Gerrit Tscheru
Aktuell (Montag, 23. November) läuft in Villach ein Feuerwehreinsatz im Stadtteil Auen. Dort kam es am Nachmittag zu einem Zimmerbrand, wie die Feuerwehr auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. Die Alarmierung erfolgte kurz vor 14 Uhr. Im Moment stehen die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Perau und Turdanitsch-Tschinowitsch im Einsatz. Ob es Verletzte gibt und wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Nähere Informationen folgen.

