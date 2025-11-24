Zimmerbrand in Villach: Drei Feuerwehren im Einsatz

Aktuell (Montag, 23. November) läuft in Villach ein Feuerwehreinsatz im Stadtteil Auen. Dort kam es am Nachmittag zu einem Zimmerbrand, wie die Feuerwehr auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. Die Alarmierung erfolgte kurz vor 14 Uhr. Im Moment stehen die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Perau und Turdanitsch-Tschinowitsch im Einsatz. Ob es Verletzte gibt und wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Nähere Informationen folgen.