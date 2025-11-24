/ ©Pixabay
Zimmerbrand in Villach: Drei Feuerwehren im Einsatz
In Villach heulten am Montagnachmittag die Sirenen: Aktuell sind im Stadtteil Auen drei Feuerwehren aufgrund eines Zimmerbrandes im Einsatz.
Aktuell (Montag, 23. November) läuft in Villach ein Feuerwehreinsatz im Stadtteil Auen. Dort kam es am Nachmittag zu einem Zimmerbrand, wie die Feuerwehr auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. Die Alarmierung erfolgte kurz vor 14 Uhr. Im Moment stehen die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Perau und Turdanitsch-Tschinowitsch im Einsatz. Ob es Verletzte gibt und wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Nähere Informationen folgen.
