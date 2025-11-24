Villacherin holt sich Ironman-Sieg

Sensationeller Erfolg für die Villacherin Lisa Perterer. In Cozumel (Mexiko) holt sie sich ihren ersten Ironman-Sieg und löste damit das Ticket für die WM 2026 auf Hawaii. Sportreferent LH Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer gratulieren ganz herzlich und betonen unisono: „Dieser Sieg ist nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch ein großer Erfolg für den Kärntner Sport insgesamt.“

„Kärntner Sportfamilie ist stolz auf dich!“

„Bei fünf Ironmans immer unter den ersten sechs – Lisa ist seit ihrem Umstieg auf die Langdistanz unglaublich stark unterwegs, und zeigt, was mit Konsequenz und hartem Training möglich ist“, betont Kaiser und weiter: „Sie ist eine Vorbildsportlerin, deren Disziplin und Ausdauer und deren Weg viele junge Menschen inspirieren.“ „Kärnten steht fest hinter seinen Athletinnen und Athleten – bietet beispielsweise mit dem Olympiazentrum beste Trainingsbedingungen. Erfolg wie dieser stellen damit immer auch das Sportland Kärnten ins internationale Schaufenster“, freut sich Arthofer. Für das letzte Rennen der Saison am 12. Dezember in Katar wünschen Kaiser und Arthofer viel Erfolg und richten sich direkt an Perterer: „Die Kärntner Sportfamilie ist stolz auf dich!“