Endspurt für Tierfreund: Spendenziel ist fast erreicht

Eddy aus Fresach sitzt im Rollstuhl und braucht dringend einen Hoflader, um seine Tiere am Hof weiter versorgen zu können. Dank der Unterstützung vieler Menschen ist er nur mehr einen kleinen Schritt von seinem Ziel entfernt.

Vor Kurzem hat 5 Minuten einen Spendenaufruf für Eddy aus Fresach (Bezirk Villach-Land) geteilt. Eddy leidet seit 13 Jahren an Borreliose und sitzt mittlerweile im Rollstuhl. Trotzdem kümmert er sich auf 1.200 Metern Seehöhe um seine Tiere – darunter Ziege Helga und die Pferde Butch und Webs. Doch ohne technische Hilfe geht es nicht mehr: Heu holen, schwere Arbeiten – sein Alltag am Hof ist ohne Hilfe kaum noch zu schaffen.

Hoflader rückt in greifbare Nähe

Ein kleiner Hoflader wäre für ihn die einzige Möglichkeit, wie er seine Tiere weiterhin eigenständig versorgen kann. Die Kosten dafür: 8.000 Euro. Die gute Nachricht: Das Spendenziel ist fast erreicht. Nur ein kleiner Restbetrag fehlt noch, damit Eddy das Gerät endlich anschaffen kann. Wer Eddy im Endspurt unterstützen will, kann das weiterhin über seine GoFundMe-Seite tun. Die Botschaft bleibt die gleiche: „Wir freuen uns wirklich über jede Spende“, erklärt Eddy. Und sollte am Ende etwas mehr zusammenkommen, würde das – wie Eddy schreibt – „in Müsli und Karotten“ für seine tierische Rentnertruppe fließen.

Hier kannst du Eddy unterstützen: Wenn auch du Eddy zu einem Hoflader verhelfen willst, kannst du ihn auf GoFundMe unterstützen.

