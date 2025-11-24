Brand in Villach: Aus Kinderzimmer drang dichter Rauch

Wie berichtet kam es heute, Montag, zu einem Brand in Villach Auen. Jetzt gibt die Hauptfeuerwache Villach mehr Details bekannt.

Heute kurz vor 14 Uhr meldete eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Villacher Stadtteil Auen einen Brand in einem der Kinderzimmer. Die Feuerwehrleitstelle Villach alarmierte daraufhin die Hauptfeuerwache Villach, die FF Perau sowie die örtlich zuständige FF Turdanitsch–Tschinowitsch.

Rauch drang aus dem Kinderzimmer

Beim Eintreffen des Löschzuges der Hauptfeuerwache informierte die Hausbesitzerin den Einsatzleiter, dass im Obergeschoss ein Heimrauchmelder ausgelöst hatte, während sie sich mit ihren beiden Kleinkindern im Erdgeschoss befand. Bei der Nachschau bemerkte sie bereits Rauch, der aus dem Kinderzimmer drang. Vorbildlich schloss sie die Zimmertüre und brachte sich und ihre Kinder unverzüglich ins Freie, berichtet Einsatzleiter HBI Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Spielzeug brannte

Ein Atemschutztrupp drang daraufhin mit einer Löschleitung in das stark verrauchte Kinderzimmer vor. Am Boden wurden glosende Spielwaren vorgefunden, die rasch abgelöscht und ins Freie gebracht wurden. Anschließend wurde der giftige Brandrauch mittels Hochleistungslüfter aus dem Gebäude entfernt. „Durch das rechtzeitige Ansprechen des vorgeschriebenen Heimrauchmelders und das Schließen der Zimmertüre blieb der Brand auf das Kinderzimmer beschränkt. „Es entstand lediglich Sachschaden, verletzt wurde niemand“, so Einsatzleiter Geissler weiter. Als wahrscheinliche Brandursache gilt ein akkubetriebenes elektrisches Spielzeug.

Rauchmelder retten Leben

Gerade nachts, ohne funktionierende Rauchmelder, hätte sich der Brand unbemerkt ausbreiten können – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen. Das Ereignis zeigt einmal mehr: Rauchmelder retten Leben. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, unterstützt von den Feuerwehren Perau und Turdanitsch–Tschinowitsch sowie der Polizei Villach.