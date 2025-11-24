Mehr als Skifahren: Das sind die Neuheiten am Dreiländereck

Die Vorbereitungen am Dreiländereck laufen auf Hochtouren: Eine gute Mischung aus Neu- und Kunstschnee sorget für optimale Bedingungen. Der Saisonstart am 13. Dezember bringt bewährte Highlights – und spannende neue Angebote.

Am Dreiländereck laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Dank anhaltender Minusgrade sind die Dreiländereck-Bergbahnen seit 18. November durchgehend mit der Beschneiung der Pisten beschäftigt – am Berg, auf der gesamten Talabfahrt und am Übungslift wurde bereits eine solide Basis aus Maschinenschnee aufgebaut. Zusätzlich hat es in den vergangenen Tagen auch geschneit, weiterer Schneefall ist angekündigt. Parallel dazu laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Sicherheit im Skibetrieb. Der Saisonstart ist bereits fix für Samstag, 13. Dezember 2025, geplant. Der Skibetrieb soll bis Mitte März 2026 laufen.

Bewährte und neue Angebote am Dreiländereck

Auch heuer wird wieder jeden Donnerstag bis 22 Uhr die Dreiländereck-Hervis-Skitourennacht stattfinden (ab wann genau, steht derzeit noch nicht fest). Und es gibt gute Nachrichten für alle Kufenflitzer: Höchstwahrscheinlich können sich die Besucherinnen und Besucher auch auf einen Panorama-Eislaufplatz freuen. Dieser ist – sofern behördlich alles abgesegnet wird – direkt neben der Bergstation geplant. Ab der Bergstation der 3er Sesselbahn, mit der auch Nicht-Skifahrer auf den Berg und wieder zurück ins Tal fahren können, sind außerdem Winter- und Schneeschuhwanderungen in Österreich, Italien und Slowenien möglich. Doch es gibt auch einige neue Angebote am Dreiländereck.

Das ist heuer neu: der tägliche Ski-Früh-Start bereits um 8.30 Uhr

ein Foodtruck zur gastronomischen Versorgung der Skifahrer im Tal im Bereich des Übungsliftes

Skitourengeher- Umkleideräumlichkeiten (getrennt für Damen und Herren) wurden in der Bergstation/Panorama.Berg. Restaurant geschaffen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 18:19 Uhr aktualisiert