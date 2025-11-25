Rotary Club Villach Park übergibt Spende an das Frauenhaus Villach

Am vergangenen Freitag setzte der Rotary Club Villach Park ein beeindruckendes Zeichen der regionalen Solidarität. Vertreterinnen des Clubs überreichten dem Frauenhaus Villach eine Spende in der Höhe von 5.381,14 Euro. Die Summe wurde im Rahmen der großen Jubiläumsfeier „25 Jahre Rotary Villach Park“ im Sommer gesammelt.

Eine Spende, die wirkt

Das Frauenhaus Villach, das Frauen und ihren Kindern in akuten Gewaltsituationen Schutz und Stabilität bietet, ist auf regelmäßige Unterstützung angewiesen. Durch sichere Unterkunft, Beratung und Begleitung schafft die Einrichtung einen Ort, an dem Betroffene zur Ruhe kommen und ihre nächsten Schritte planen können. „Das Frauenhaus Villach ist ein wichtiger Zufluchtsort für Frauen und ihre Kinder. Für viele ist es ein erster Schritt in ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben. Wir wollen hier ein klares Zeichen der Unterstützung senden“, sagt Claudia Lux, Präsidentin des Rotary Clubs Villach Park.

Wiederkehrendes Anliegen des Rotary Club

Entgegengenommen wurde der Betrag von Geschäftsführerin Christina Kraker-Kölbel und Finanzreferentin Bärbel Lex, die die Unterstützung dankbar annahmen. Überreicht wurde die Spende von den Rotarierinnen Alisa Herzog, Claudia Pacher (President elect), Christiane Fugger und Claudia Schauss (Past President). Der Rotary Club Villach Park engagiert sich seit vielen Jahren für soziale Projekte in der Region. Die Unterstützung des Frauenhauses ist dabei ein wiederkehrendes Anliegen: Er steht für Aufmerksamkeit, Bewusstsein und die klare Positionierung gegen Gewalt an Frauen und Kindern.