Tag der offenen Tür an der BHAK/BHAS Villach mit Fokus auf Innovation

Die BHAK/BHAS Villach lädt am Freitag von 14 bis 17 Uhr, herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen Mittelschule erwartet ein Programm, das die Vielfalt und Stärke der Ausbildung präsentiert.

Unter dem Leitmotiv „Zukunft lernen – Zukunft gestalten“ öffnet die Schule ihre Türen und zeigt, wie moderne Handelsakademien und Handelsschulen heute arbeiten: kompetenzorientiert, wirtschaftsnah und mit starker Persönlichkeitsbildung. Besucherinnen und Besucher erhalten exklusive Einblicke in Unterricht, Projekte, Schwerpunkte und das Schulleben. Zu den Highlights des Programms gehört der Live-Unterricht in den Bereichen Wirtschaft, Digitalisierung, Entrepreneurship, Sprachen und Allgemeinbildung. Außerdem wird die JusHAK Villach präsentiert, die österreichweit einzigartige Kombination aus wirtschaftlicher Ausbildung und fundierter rechtlicher Schwerpunktsetzung. Auch die Schwerpunkte Sport- und Eventmanagement, eBusiness und Start-Up werden vorgestellt.

©BHAK/BHAS Villach Exklusive Einblicke in den Unterricht werden gegeben.

Ausbildung soll auch Persönlichkeit stärken

Besucherinnen und Besucher können sich zudem über die Innovations- und Junior-Unternehmen, verschiedene Projekte sowie Kooperationen mit Unternehmen aus der Region informieren. Persönliche Beratung durch Lehrpersonen, Schülerbotschafterinnen und Schülerbotschafter sowie Bildungsberaterinnen und Bildungsberater steht ebenfalls auf dem Programm. Darüber hinaus laden Rundgänge durch Klassenräume, IT-Labors und Lernzonen dazu ein, die Schule hautnah zu erleben. Informationen zu HAK und HAS runden das Angebot ab. Direktor Thomas Langer betont: „Unsere Schule steht für Mut, unternehmerisches Denken und die Fähigkeit, Herausforderungen der modernen Welt aktiv zu gestalten. Wir wollen jungen Menschen zeigen, dass sie bei uns eine Ausbildung erhalten, die sie fachlich stärkt und persönlich wachsen lässt.“ Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 10:02 Uhr aktualisiert