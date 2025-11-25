Wenn das Geld nicht reicht: Immer mehr suchen Hilfe beim Sozialmarkt

Sylvia Hinrichs (50) schenkt Bedürftigen im SoMa Villach Zeit und Mitgefühl. Seit dreieinhalb Jahren ist sie bei dem Verein tätig und weiß: Viele Kunden kommen nicht nur zum Einkaufen vorbei.

Seit 25 Jahren gibt es den Sozialmarkt Kärnten (SoMa). Insgesamt gibt es sechs Standorte. Zwei finden sich in Klagenfurt und jeweils einer in Wolfsberg, St. Veit an der Glan, Spittal an der Drau und Villach. In letzterem ist auch Sylvia Hinrichs seit dreieinhalb Jahren tätig. Die 50-Jährige ist im Jahr 2020 gemeinsam mit ihrer Familie von Deutschland nach Kärnten gezogen. „Mein Ziel war es, etwas Gutes zu tun und den Menschen etwas zurückzugeben. Durch Zufall bin ich dabei auf den SoMa gestoßen“, erklärt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Gemeinsam mit Filialleiterin Mira und ihren Kollegen Christine, Ralph, Hans und Domenik hält sie den Laden sozusagen am Laufen. Vorbeikommen können jene, welche die Richtlinien erfüllen.

Folgende Personen können im SoMa einkaufen: EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in Kärnten, Asylberechtigte mit Bestätigung des Landes Kärnten sowie Besitzer einer Klagenfurter Stadtkarte, die folgendes monatliches Netto-Einkommen nicht überschreiten: Einpersonenhaushalte bis 1.510 Euro

Zweipersonenhaushalte bis 2.080 Euro

Für jede weitere Person im Haushalt: plus 360 Euro Quelle: www.somaladen.at

Sylvia Hinrichs und ihre Kolleginnen helfen, wo sie nur können.

Wenn das Geld knapp wird

„Das ist die Armutsgrenze“, stellt Sylvia klar. „Danach richten wir uns.“ Neukunden müssen einen Meldezettel, eine Ausweiskopie sowie einen Einkommensnachweis vorweisen. Wenn dies erbracht wurde, bekommen sie eine SOMA-Karte ausgestellt. „Diese muss bei jedem Einkauf vorgezeigt werden“, erklärt sie. Erhältlich sind dort neben Grundnahrungsmitteln auch Secondhand-Kleidung sowie Tiernahrung. „Eben alles, dass uns von den Geschäften zur Verfügung gestellt wurde bzw. wir an Spenden bekommen.“ Zum Teil wird auch Ware angekauft. „Öl zum Beispiel, aber auch Thunfisch, Kaffee, Reis, Honig oder Nudeln.“ Zu den „Publikumslieblingen“ zählen Hygieneprodukte, wie Duschgel und Seifen, aber auch Zucker, Mehl, Fleisch, Wurst und Käse. „Jetzt in der Adventzeit auch Backzutaten“, erzählt Sylvia. Zur Verfügung gestellt wird die Ware für ein Drittel des Normalpreises. „Manchmal sogar noch weniger.“

Der Eingang zum SoMa Villach findet sich in der Ringmauergasse. Erhätlich sind neben Grundnahrungsmitteln auch Secondhand-Kleidung sowie Tiernahrung. Zur Verfügung gestellt wird die Ware für ein Drittel des Normalpreises.

Immer mehr Menschen suchen Hilfe beim SoMa

Die SoMa-Mitarbeiterin betont, dass sich die Lage mit dem Anstieg der Inflation enorm verändert hat. „Mittlerweile kommt wirklich jeder, weil sie sich die normalen Lebensmittel nicht mehr leisten können, von Familien bis hin zu Pensionisten.“ Viele Kunden kommen außerdem nicht nur zum Einkaufen: „Ich weiß über manchen Kunden alles“, schmunzelt die Wahl-Kärntnerin, fügt dann aber hinzu: „Manchmal sind wir die einzigen, mit denen sie sich am Tag unterhalten.“ Die Schicksale seien breit gefächert. „Einigen wurde die Heizung abgestellt, andere haben nichts mehr zu essen. Da will man dann direkt noch mehr helfen.“ Über Unterstützung freut sich der SozialMarkt Kärnten immer. „Wir sind über jede Hilfe dankbar, nehmen Sach- und Geldspenden, aber auch eine ehrenamtliche Tätigkeit ist bei uns möglich“, berichtet Sylvia abschließend. Hinter den Märkten steht ein gemeinnütziger Verein. Als Geschäftsführerin fungiert Theres Leber. Mehr dazu unter: „25-jähriges Bestehen von SoMa Kärnten ist kein Grund zum Feiern“.

Auch Domenik hilft ehrenamtlich im SoMa Villach aus.





