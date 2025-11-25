Villach bekommt neue NKD-Filiale 

Mehr als neun Monate stand eine 500 Quadratmeter große Geschäftsfläche in der Maria-Gailer-Straße in Villach leer. Mit 4. Dezember 2025 kehrt dort nun neues Leben ein. Der Textilhändler "NKD" eröffnet.

Die NKD-Firmengruppe führt rund 2.200 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Tschechien, Kroatien und Polen. Im Rahmen einer großangelegten Expansionsoffensive eröffnet der Textilhändler nun eine weitere Filiale in Villach. Ab 4. Dezember 2025 sind auch in der Maria-Gailer-Straße in Villach Mode, Heimtextilien und saisonale Dekorationsartikel erhältlich.

Nach neun Monaten Leerstand

Immobilienprofi Paul Perkonig von Realitäten Perkonig zeigt sich erfreut, dass die Fläche „nach mehr als 9 Monaten wieder belebt werden konnte und vermietet ist“. Knapp 500 Quadratmeter wird NKD dort haben. „Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien in Villach ist natürlich sehr lageabhängig. Die Einfahrtsstraße Maria Gailer Straße sei laut Perkonig eine attraktive und gut frequentierte Lage. Gegenüber entsteht aktuell auch das neue AMS-Gebäude. Mehr dazu unter: Großprojekt in Villach: So wird der neue AMS Standort aussehen.