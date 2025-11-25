Besinnliche Klänge beim „Stillen Advent“ in Villach

Schon bald geht in Villach wieder der "Stille Advent" über die Bühne. Mit besinnlichen Klängen sollen die Besucher auf Weihnachten eingestimmt werden.

Am 6. Dezember wird es im Parkhotel Villach besinnlich: Um 18 Uhr findet im Bambergsaal der „Stille Advent“ statt. Mit „authentischem Chorklang, feiner Instrumentalmusik und berührenden Worten“ sollen die Besucher auf das nahende Weihnachtsfest eingestimmt werden, so die Veranstalter. Mit dabei sind heuer neben den Kärntner Vokalsolisten und Isabelle Hassler an der Harfe auch der Chor Wurzenpassklang, der den Abend moderiert und mit „ausgewählten Lesungen zusätzliche Adventstimmung entstehen lässt“, wie es seitens der Veranstalter „Volkskult“ heißt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 14:35 Uhr aktualisiert