VSV reist als klarer Favorit ins „Ländle“

Morgen gastieren die Villacher Adler im "Ländle": Um 19.30 Uhr geht es gegen die Pioneers Vorarlberg. Die Vorzeichen stehen gut, dass der VSV seine Aufholjagd in der Tabelle fortsetzen kann.

Nach dem klaren 4:1-Auswärtssieg in Fehérvár steht für den EC iDM Wärmepumpen VSV am Mittwoch (26. November) das nächste Auswärtsspiel am Programm. Um 19.30 Uhr treffen die Blau-Weißen in der Vorarlberghalle in Feldkirch auf die Pioneers Vorarlberg.

Villacher Adler klar im Vorteil

Mit dem Erfolg in Ungarn kletterten die Adler wieder unter die Top 6 der win2day ICE Hockey League. Nach 19 Saisonspielen hält die Mannschaft von Head Coach Tray Tuomie bei 34 Punkten und einem Torverhältnis von +9. Die Formkurve zeigt klar nach oben: Drei der letzten vier Partien konnte der VSV gewinnen. Ganz anders die Situation bei den Pioneers: Die Vorarlberger liegen mit nur 13 Punkten aus 21 Spielen am Tabellenende. Im direkten Vergleich haben die Villacher acht der letzten zehn Begegnungen gegen die Pioneers gewonnen.

Pioneers Vorarlberg vs. VSV Wann : 26. November, 19.30 Uhr

: 26. November, 19.30 Uhr Wo : Vorarlberg-Halle (Feldkirch)

: Vorarlberg-Halle (Feldkirch) live im Radio Kärnten Eishockey-Magazin sowie auf sporteurope.tv

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 16:16 Uhr aktualisiert