„Wie geht das?“ – Kurioser Fund in Treffen sorgt für Rätselraten

Ein kurioser Fundgegenstand sorgt bereits seit Längerem in Treffen für Rätselraten. Bei der Diskonttankstelle beim Hofer wurde ein Schlüssel vergessen – inklusive Tankdeckel.

Bei der Diskonttankstelle in Treffen am Hofer-Parkplatz liegt bereits seit mehreren Tagen ein herrenloser Tankdeckel herum – Schlüssel inklusive. Schon mindestens zweimal wurde ein Foto des kuriosen Fundgegenstands in der Facebookgruppe „Villacher helfen Villachern – das Original“ gepostet. Doch bislang scheint sich der Fahrzeugbesitzer nicht gemeldet zu haben.

„Wie ist der weggefahren???“

Das sorgt in den Kommentaren für munteres Rätselraten: „Wie geht das?“, fragt sich eine Nutzerin und so einige andere stoßen ins gleiche Horn: „Versteh nicht wie man ohne Schlüssel wegfahren kann“, „Und wie is der weggefahren????“ oder „Wie viele Schlüssel hat der?“ ist dort unter anderem zu lesen. Solange sich der unbekannte Fahrer nicht meldet, kann man wohl nur spekulieren, wie er die Tankstelle ohne Deckel und Schlüssel verlassen hat.

Kurzgeschlossen oder ausgetauscht?

Eine Userin hat folgende Idee: „Ich tippe auf Motorraddeckel. Die bekommst zum Austauschen.“ Und ein anderer fragt sich, ob ein Kurzschluss des Rätsels Lösung sein kann, eine eher unwahrscheinliche Option. Doch auch dass ein Tankdeckel inklusive Schlüssel bei einer Tankstelle liegen bleibt, ist nicht gerade alltäglich. Doch: „Es gibt nichts was es nicht gibt“, wie ein Nutzer unter den Beitrag schreibt.

©Facebook Villacher helfen Villachern

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 18:22 Uhr aktualisiert