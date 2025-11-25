Hütte auf der Gerlitzen bei Brand zerstört

Feueralarm auf der Gerlitzen: Am Dienstagnachmittag geriet eine Holzhütte, die zu einem Ferienhaus gehört, in Brand. Die Feuerwehr Arriach rückte mit 20 Mann zum Löscheinsatz aus.

Am 25. November brach bei einer Holzhütte auf der Gerlitzen (Gemeinde Arriach, Bezirk Villach-Land) ein Brand aus. Wie die Polizei informiert, gehört die Hütte zu einem momentan unbewohnten Ferienhaus. Das Feuer hat großen Schaden hinterlassen: Bei dem Brand wurde nicht nur die Hütte, sondern auch ein Stromverteilerkasten und ein Telefonverteiler zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr Arriach rückte mit 20 Einsatzkräften aus und konnte den Brand löschen. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch nicht bekannt. „Weitere Erhebungen werden geführt“, erklärt die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 20:17 Uhr aktualisiert