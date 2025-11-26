Gegen die Teuerung: FPÖ unterstützt Sozial Markt Villach

In Villach spüren Menschen die steigenden Preise besonders stark. Der SozialMarkt leistet direkte Hilfe und zeigt dadurch, wie Solidarität im Alltag wirkt.

Weihnachten ist eine Zeit des Miteinanders, der Besinnlichkeit und der kleinen Freuden – leider nicht für alle. Die steigende Inflation macht vielen Menschen das tägliche Leben schwer: Neben steigenden Kosten für Wohnen und Energie werden auch Lebensmittel für viele zur Belastung. Der Verein SozialMarkt Kärnten (SoMa) in Villach leistet hier wertvolle Hilfe. Mit einer Spende unterstützt der Freiheitliche Landtagsklub in Kärnten Menschen, die dringend entlastet werden müssen.

„Hilfe, die wirklich ankommt“

Erwin Angerer, FPÖ-Chef Klubobmann, betont: „Es macht betroffen, dass bereits jede fünfte Person in Kärnten armutsgefährdet ist […] Mit der Unterstützung der SoMa-Läden leisten wir Hilfe, die wirklich bei denen ankommt, die sie am dringendsten brauchen. Ich möchte den SoMa-Mitarbeitern dafür danken, dass sie Menschen in Notlagen nicht nur mit leistbaren Waren weiterhelfen, sondern vor allem mit Menschlichkeit.“ Landtagsabgeordneter Erwin Baumann ergänzt: „Im Landtag setzen wir uns mit aller Kraft für Maßnahmen gegen die Teuerung ein. Darüberhinaus wollen wir mit der Unterstützung von SoMa einen direkten Beitrag leisten, um den Alltag für jene Villacher zu erleichtern, die es gerade nicht so leicht haben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 07:18 Uhr aktualisiert