Kärntner an der Spitze der Wiener Stadthalle: „Eine Wahnsinns-Chance“

Thomas Waldner leitet seit Anfang November gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Matthäus Zelenka die Wiener Stadthalle. Mit 5 Minuten hat der 41-Jährige über seine neue Rolle gesprochen.

Interview mit Thomas Waldner

5 Minuten: Wie gestalten Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Co-Geschäftsführer Matthäus Zelenka bisher?

Waldner: Ausgezeichnet! Wir haben die Kompetenzen untereinander aufgeteilt. Während er den kaufmännischen Bereich übernommen hat, liegt der Operative bei mir.

Info: Konkret zeichnet sich Waldner für die Bereiche Externe & interne Kommunikation (Corporate Communication), Veranstaltungsmanagement & Veranstaltungskalkulation, Betrieb, Technik, Sicherheit & Publikumsdienst, Gastronomie, Ticketmanagement sowie Personal verantwortlich.

Wenn Ihnen vor zehn Jahren jemand erzählt hätte, dass Sie einmal Teil der Geschäftsführung der Wiener Stadthalle sind, was hätten Sie demjenigen geantwortet?

Waldner: Vermutlich habe ich da gerade mitten in der Organisation des Donauinselfestes gesteckt. *Lacht* Aber es ist natürlich eine Wahnsinns-Chance. Immerhin steht der Eurovision Song Contest (ESC) vor der Tür. Zudem handelt es sich um die größte Eventlocation Österreichs!

Was haben Sie aus Ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn für Ihre jetzige Position mitgenommen?

Waldner: Ich habe fast zehn Jahre lang das Donauinselfest organisiert, daher bringe ich Erfahrung in der Organisation von Großveranstaltungen mit. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Sicherheitsaspekten, Marketing, Sponsoring sowie dem Umgang mit Kunden und Veranstaltungsgästen. Auch war ich lange selbstständig, gründete und führte die Rocktopus Events GmbH. Dabei konnte ich ein breites Netzwerk im In- und Ausland aufbauen. Zuletzt war ich als Geschäftsführer bei Wien Ticket tätig. Dort stand ich bereits in engen Kontakt mit der Stadthalle. Es braucht halt die Bereitschaft, viel zu arbeiten – auch am Wochenende. Immerhin finden da die Veranstaltungen statt.

©Pertramer Am Foto: Thomas Waldner ist erfahrener Eventmanager. Er weiß genau, wie der Hase läuft.

Welche Ziele haben Sie sich für die kommenden Monate gesetzt?

Gut ankommen! Ich denke, das ist mir gelungen. Ich wurde sehr freundlich aufgenommen, aber viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt nicht. Immerhin müssen die Veranstaltungshallen für den ESC vorbereitet werden, damit sie dem ORF übergeben werden können. Außerdem werden wir im Hintergrund natürlich alles daran setzen, den ORF so gut als möglich zu unterstützen. Überdies möchte ich zeigen, dass die traditionsreiche Stadthalle, welche schon in den 1950er-Jahren vom Architekten Roland Rainer entworfen wurde, nach wie vor ‚State of the Art‘ ist.

Ihnen wurde ja die Gesamtverantwortung für den Eurovision Song Contest (ESC) übertragen: Was sind für Sie persönlich die größten Herausforderungen?

Wie bei den meisten Großveranstaltungen ist es die zeitliche Komponente. Aber ich würde sagen, wir sind gut unterwegs.

In der Wiener Stadthalle geht ja nicht nur der ESC über die Bühne: Können Sie einen kurzen Ausblick auf das kommende Jahr geben?

Eher auf die kommenden Tage und Wochen: Unter anderem kommen Bryan Adams, Rod Stewart, Wanda, die BÖHSEN ONKELZ, The Icon League, Holiday on Ice und Herbert Grönemeyer. Die Branche boomt. Wir begrüßen bis zu einer Million Gäste pro Jahr.

©Bildagentur Zolles KG / Christian Hofer Mehr als 300 Veranstaltungen und rund eine Million Besucher zählt die Wiener Stadthalle pro Jahr.

Was waren für Sie bislang die größten Highlights?

Es ist beeindruckend zu sehen, wie flexibel die Halle ist und wie fleißig die Mitarbeiter sind. Um ein Beispiel zu nennen: Wir hatten an einem Tag eine Veranstaltung, für welche die Halle komplett bestuhlt sein musste. Praktisch über Nacht wurden dann die Sitzgelegenheiten entfernt und für die schwedische Metal-Band „Sabaton“ komplett umgebaut. Für mich persönlich war aber auch das „Electric Callboy“-Konzert ein echtes Highlight, da ich selbst ein großer Fan bin.

Bleibt bei all diesen beruflichen Verpflichtungen noch Platz für Freizeit oder einen Besuch in der Heimat?

Leider nicht. Ich habe aber eine sehr verständnisvolle Familie. Uns war von Anfang an klar, dass zumindest bis Mai [Anm.: ESC-Termin] wenig Privates möglich sein wird. Grundsätzlich bin ich aber sehr Heimatverbunden und regelmäßig in Kärnten. Ich schätze die Möglichkeit sehr, beides zu haben: Das Großstadt-Leben in Wien und die Möglichkeit in den Süden zu fahren.