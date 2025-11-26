Hoch hinaus: Naturfreunde öffnen Kletterhalle für alle Neugierigen

Ins Klettern reinschnuppern: Am kommenden Sonntag, dem 30. November 2025, laden die Naturfreunde Dobratsch zu einem Tag der offenen Tür in die Kletterhalle Arnoldstein. Beginn ist um 15 Uhr.

Ein Schnupperklettern wartet am Sonntag im Turnsaal der Naturparkschule Dobratsch in Arnoldstein. Ob sportlich aktiv oder einfach neugierig – der Nachmittag verspricht Spaß, Bewegung und Gemeinschaft. Organisiert wird der Tag der offenen Tür von den Naturfreunden Dobratsch. Der Eintritt ist frei. Abschließend wartet ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.