Ein Bild auf 5min.at zeigt Personen bei der Kletteranlage im Turnsaal der Naturparkschule Dobratsch.
Interessierte können am Sonntag kostenlos in die Welt des Kletterns hineinschnuppern.
Arnoldstein
26/11/2025
Am 30. November
Hoch hinaus: Naturfreunde öffnen Kletterhalle für alle Neugierigen

Ins Klettern reinschnuppern: Am kommenden Sonntag, dem 30. November 2025, laden die Naturfreunde Dobratsch zu einem Tag der offenen Tür in die Kletterhalle Arnoldstein. Beginn ist um 15 Uhr.

von Tanja Janschitz
Ein Schnupperklettern wartet am Sonntag im Turnsaal der Naturparkschule Dobratsch in Arnoldstein. Ob sportlich aktiv oder einfach neugierig – der Nachmittag verspricht Spaß, Bewegung und Gemeinschaft. Organisiert wird der Tag der offenen Tür von den Naturfreunden Dobratsch. Der Eintritt ist frei. Abschließend wartet ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.

