Nächstes Opfer: FinanzOnline-Betrug kostet Kärntner Tausende Euro

Schon wieder fiel ein Kärntner auf die FinanzOnline-Betrugsmasche herein. Ein Mann (45) aus dem Bezirk Villach-Land verlor dabei mehrere Tausend Euro.

Erneut wurde ein Kärntner Opfer der aktuell kursierenden FinanzOnline-Betrugsmasche. Diesmal traf es einen 45-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach-Land, wie die Polizei am 26. November informierte. So gingen die unbekannten Täter vor: Der Mann erhielt am 25. November eine SMS, mit der eine Mitteilung von FinanzOnline vorgetäuscht wurde. Er reagierte darauf und wurde auf eine gefälschte Internetseite gelotst, wo er unter anderem seine Bankdaten eingab. Und damit war das Unglück perfekt: „Daraufhin wurde eine Sofortüberweisung von mehreren Tausend Euro von seinem Konto durchgeführt“, erklärt die Polizei abschließend. Erst vor wenigen Tagen erging es einem jungen Völkermarkter ähnlich. Mehr dazu hier: SMS-Betrug: 20-Jähriger verliert mehrere Hundert Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 15:37 Uhr aktualisiert