Villacher Start-up bringt Bewegung in die Vorweihnachtszeit

In der Vorweihnachtszeit wird gemeinhin eher mehr als sonst gegessen und für Bewegung bleibt oft nur beim stressigen Weihnachtsshopping Zeit. Hier will das Kärntner Health-Start-up MOVEVO Abhilfe schaffen: Von 1. bis 24. Dezember gibt es im „Bewegten Adventkalender“ in der App statt Schokolade „täglich kurze Impulse für mehr Bewegung, Entspannung und Wohlbefinden: alltagstauglich, niederschwellig und ohne Vorkenntnisse“, wie es seitens des Unternehmens heißt.

Wenige Minuten Bewegung machen schon Unterschied

Einzelpersonen können das Angebot gratis in Anspruch nehmen und bei Erreichen einer bestimmten Punkteanzahl an einer Verlosung teilnehmen. „Viele Menschen sitzen den ganzen Tag – im Büro, im Auto, vor dem Laptop. Gerade im Dezember kommt dann noch zusätzlicher Stress dazu. Mit dem ‚Bewegten Advent‘ wollen wir zeigen, dass es oft nur wenige Minuten am Tag braucht, um einen spürbaren Unterschied zu machen“, erklärt Michael Omann, Sportwissenschafter und Gründer von MOVEVO. Für den gesunden Adventkalender kann man sich online anmelden.