Besondere Weihnachtsfeier: Klub der Köche Kärnten ehrt Günter Walder

Bei der Weihnachtsfeier des "Klub der Köche Kärnten" im Congress Center Villach stand heuer ein Mann im Mittelpunkt: Günter Walder, der den Klub über viele Jahre geführt und geprägt hat, erhielt die Ehrenpräsidentschaft.

Zahlreiche Mitglieder, Unterstützer und Gäste waren gekommen, um gemeinsam mit dem Klub der Köche Kärnten (KKK) auf ein intensives Jahr zurückzublicken. Unter ihnen auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, der die Arbeit des Klubs würdigte und Günter Walder persönlich gratulierte. Mit der Ehrenpräsidentschaft würdigt der Klub das umfangreiche Engagement von Walder, der jahrelang als Präsident die Geschicke des Klubs geprägt hat.

„Tief in Kärnten verwurzelt und international vernetzt“

Gruber betonte zudem die große Bedeutung des Klubs für die heimische Gastronomie. Er sei „tief in Kärnten verwurzelt und international vernetzt“. Mit Initiativen und Projekten werde nicht nur das Kochen selbst gefördert, sondern auch das Bewusstsein für heimische Lebensmittel gestärkt. Besonders hob er die „Kärntner Miniköche“ hervor – ein Projekt, das Kindern und Jugendlichen Werte wie Respekt vor dem Produkt, Regionalität und Freude am Handwerk vermittelt.