Krypto-Falle: Villacherin verliert Zehntausende Euro

Eine 31-jährige Villacherin musste wohl kürzlich einen Schock erlitten haben, als sie bemerkte, dass auf ihrem Krypto-Wallet mehrere zehntausend Euro fehlten.

Bisher unbekannte Täter sollen eine eine 31-jährige Frau aus Villach am gestrigen Mittwoch betrogen zu haben. Sie bekam eine Mitteilung per SMS, dass eine unbekannte Person Zugriff zu ihrer BITPANDA-Wallet habe.

Sie wollte den Unbekannten zur Rede stellen

In weiterer Folge wurde sie telefonisch aufgefordert, eine neue Krypto-Wallet bei dem Anbieter „SafePal – Cypto Wallet BTC NFT“ zu erstellen und das Geld zu transferieren. „Danach wurde ihr eine Summe von mehreren zehntausend Euro von der neuen Wallet abgebucht“, heißt es von der Polizei. Als sie den unbekannten Täter zur Rede stellen wollte, brach dieser den Kontakt ab und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.