Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Frau, die sich die Hände vors Gesicht geschlagen hat. Sie wirkt verzweifelt. Dahinter sind Geldscheine zu sehen.
Eine Villacherin wurde unlängst Opfer von Krypto-Betrügern.
Villach
27/11/2025
Schwerer Betrug

Krypto-Falle: Villacherin verliert Zehntausende Euro

Eine 31-jährige Villacherin musste wohl kürzlich einen Schock erlitten haben, als sie bemerkte, dass auf ihrem Krypto-Wallet mehrere zehntausend Euro fehlten.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Bisher unbekannte Täter sollen eine eine 31-jährige Frau aus Villach am gestrigen Mittwoch betrogen zu haben. Sie bekam eine Mitteilung per SMS, dass eine unbekannte Person Zugriff zu ihrer BITPANDA-Wallet habe.

Sie wollte den Unbekannten zur Rede stellen

In weiterer Folge wurde sie telefonisch aufgefordert, eine neue Krypto-Wallet bei dem Anbieter „SafePal – Cypto Wallet BTC NFT“ zu erstellen und das Geld zu transferieren. „Danach wurde ihr eine Summe von mehreren zehntausend Euro von der neuen Wallet abgebucht“, heißt es von der Polizei. Als sie den unbekannten Täter zur Rede stellen wollte, brach dieser den Kontakt ab und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: