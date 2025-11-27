Für den guten Zweck: Velden singt sich in Weihnachtsstimmung

Am Freitag, dem 19. Dezember, findet in Velden ab 18 Uhr ein stimmungsvolles Adventsingen statt. Mit den freiwilligen Spenden werden soziale Projekte in der Region unterstützt.

Unter der Gesamtleitung von Wörthersee-Rosental-Sängerobmann Sepp H. Tschebull entsteht in der evangelischen Christuskirche eine weihnachtliche Atmosphäre. Dafür sorgen das gemischte Quartett „Zu Viert“, der Männergesangsverein Velden, die Sänger der International School Velden, sowie das Gitarrenduo Heinz und Heri. Durch den Abend führt Pfarrer Rainer Gugl. Im Anschluss an das Adventsingen gibt es eine Agape. Die freiwilligen Spenden kommen dabei sozialen Projekten in der Region zugute.