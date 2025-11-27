400 Experten bei Kelag-Konferenz in Villach

Im CCV kamen am Donnerstag über 400 Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zur jährlichen Kelag-Konferenz "Erneuerbare Energie" zusammen, um über die drängendsten Herausforderungen der Energiezukunft zu diskutieren.

Im Mittelpunkt steht der Kelag-Konferenz in Villach stand heuer die zentrale Frage: „Wie gelingen mutige Strategien, gemeinsames Handeln und faktenbasierte Kommunikation für eine positive Energiezukunft in Kärnten?“ Kelag-Vorstand Reinhard Draxler führt aus: „Wir setzen auf eine grüne Energiezukunft, getragen von heimischer Wasserkraft, Wind-, Photovoltaik, Biomasse und Wasserstoff. Diese Umstellung kann nicht von heute auf morgen oder mit strikten Ge- und Verboten gelingen. Wir sehen es als unseren Auftrag, über die nächsten Generationen hinweg, diesen Weg gemeinsam mit den Menschen zu beschreiten. Erste Schritte setzen wir bereits heute. Allein in Kärnten investieren wir bis 2034 rund 2,6 Milliarden Euro ins Energiesystem und schaffen damit regionale Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Versorgungssicherheit.“

Diskussion in Kärnten

Kelag-Vorstand Danny Güthlein ergänzt: „Die Herausforderung ist im Moment nicht die Technik, sondern die gesellschaftliche Akzeptanz und der gemeinsame Umsetzungswille. Für die Menschen zählt am Ende die Gesamtenergiekostenrechnung im Haushalt – Strom, Heizung und Mobilität zusammen. Und genau da könnte die Energiezukunft vieles besser und günstiger machen […].“ Peter Filzmaier, Geschäftsführer des Instituts für Strategieanalyse, beleuchtete in seiner Keynote sowohl die Rolle der Medien und „alternativer Faken“, als auch die Diskrepanz zwischen hoher Zustimmung zu erneuerbarer Energie in Umfragen und der tatsächlichen Handlungsbereitschaft der Öffentlichkeit. Im Anschluss diskutierte er mit Ingrid Brodnig, Michael Nikbakhsh, Uwe Sommersguter und Kathrin Stainer-Hämmerle über Strategien gegen verkürzte Darstellungen. Darüber hinaus sprechen Tara Esterl (Austrian Institute Of Technology) über den Einfluss von erneuerbaren Energien auf Strompreis und Netze und Christoph Maurer (Consentec) beleuchtet die Kosten der Energiewende.

Schüler und Studierende zu Gast

Vor Ort waren auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) sowie Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Zudem lud die Kelag aktiv Schüler und Studentierende zu der Veranstaltung ein. Dieses Jahr waren Schüler von der HAK Villach, HTL-Lastenstraße und HTL Mössingerstraße im Publikum.