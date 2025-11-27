Laufkundschaft blieb aus: Villacher Boutique insolvent

Die Villacher Boutique "Inside Fashion" befindet sich in einer finanziellen Schieflage. Ein Insolvenzverfahren wurde am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es ist aber eine Unternehmensfortführung geplant.

Aufgrund einer Baustelle seien die Umsatzzahlen im Jahr 2023 eingebrochen, heißt es vonseiten des Alpenländischen Kreditorenverbandes am Donnerstag. In der Folge übersiedelte Betreiberin Gertraud Wohlmuth an einen neuen Standort. Laut dem Kreditschutzverband von 1870 blieb dort jedoch die „Laufkundschaft“ aus. Zudem nahm es einige Zeit in Anspruch, bis die Stammkundschaft ihr in das neue Geschäft folgte.

182.200 Euro Schulden

Aufgrund dessen wurde am Donnerstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Von der Insolvenz sind rund 15 Gläubiger und zwei Dienstnehmer betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 218.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in einer Größenordnung von zirka 35.800 Euro. Daraus errechnet sich eine Überschuldung von rund 182.200 Euro.

Betrieb wird fortgeführt

Nachdem die Umsatzzahlen seit Herbst wieder einen Aufschwung erleben, ist ein Fortbetrieb des Modegeschäfts geplant. Die Betreiberin strebt den Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer Quote von 20 Prozent an. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 12. Jänner 2026 angemeldet werden.