Wanderweg zum Dobratsch-Gipfel frisch präpariert

Seit Donnerstag steht der Wanderweg zum Dobratschgipfel frisch präpariert zur Verfügung. Für die Benutzung Rodelhügels auf der Rosstratte und der Loipe beim Alpengarten sind die aktuellen Schneemengen allerdings noch zu gering. Die Auffahrt zur Rosstratte über die Villacher Alpenstraße bleibt im Winter mautfrei, und der Naturparkbus fährt ebenfalls.