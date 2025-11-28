Villacherin bekam SMS von „Bank“: Mehrere zehntausend Euro weg

Gestern bekam eine Frau eine Nachricht per SMS, diese war, so schien es, von ihrer Bank. Doch dem war nicht so. In weiterer Folge verlor sie viel Geld.

Eine Frau aus Villach verlor gestern aufgrund eines schweren Betruges mehrere zehntausend Euro.

Eine 51-jährige Villacherin erhielt am gestrigen Donnerstag eine SMS ihres vermeintlichen Bankinstituts. Sie folgte dem dort angegebenen Link und gab in weiterer Folge ihre Bankdaten ein.

Angebliches Sicherheitsproblem

Kurz danach wurde sie von einer unbekannten Nummer kontaktiert und überzeugt aufgrund eines vermeintlichen Sicherheitsproblems online Codes zu bestätigen. „Das führte dazu, dass im Hintergrund vier Überweisungen von ihrem Bankkonto weggingen. Ihr entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro“, heißt es von der Polizei.