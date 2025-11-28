EC iDM Wärmepumpen VSV und Headcoach Tuomie gehen getrennte Wege

Paukenschlag beim VSV: Der Verein gab am heutigen Freitag, dem 28. November 2025, die Vertragsauflösung mit Head Coach Tray Tuomie bekannt.

Wie es in einer Aussendung heißt, wurde der Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Die Entscheidung sei nach intensiven und konstruktiven Gesprächen gemeinsam getroffen worden.

Verein zeigt sich dankbar für die Zusammenarbeit

Der EC iDM Wärmepumpen VSV bedankt sich ausdrücklich bei Tray Tuomie für seinen Einsatz, seine Professionalität und sein Engagement während seiner Zeit in Villach. Er habe maßgeblich zur sportlichen Weiterentwicklung einzelner Spieler sowie zur Stabilisierung wichtiger Bereiche im Team beigetragen. „Wir danken Tray für seine Arbeit und seinen Einsatz für den VSV. Die Gespräche waren fair und respektvoll, und wir wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute“, erklärt General Manager Martin Winkler. Die Suche nach einer Nachfolgelösung wurde bereits eingeleitet. Weitere Informationen gibt der Verein zu gegebener Zeit bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2025 um 13:01 Uhr aktualisiert