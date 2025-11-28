„Jesus liebt mich“: Safier-Bestseller in Villach zu sehen

Eine liebreizende, durchgeknallt Komödie nach dem gleichnamigen Bestseller von David Safier. Marie hat viele Talente. Ihr größtes ist es, sich den falschen Mann auszusuchen. Und meistens dauert es etwas, bis sie es kapiert. Ihren letzten Fehlgriff wird sie erst am Traualtar wieder los – mit einem schallenden „Nein“. Maries Traum von der einen, großen Liebe will einfach nicht wahr werden. Doch dann lernt sie den attraktiven Handwerker Joshua kennen – doch irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Beim ersten Date erzählt er ihr von seinem uralten Vater, er teilt das Brot mit ihr und verwandelt Wasser in Wein. Langsam dämmert es Marie – Joshua ist Jesus und jetzt wieder da. Halleluja!