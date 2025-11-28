„Jesus liebt mich“: Safier-Bestseller in Villach zu sehen
Wer die Romane von David Safier kennt, der weiß, was das Publikum am 1. Dezember 2025 im Congress Center Villach erwartet. Dort wird die Komödie "Jesus liebt mich" aufgeführt.
Eine wahrhaft göttliche Komödie gibt es am kommenden Montag im Congress Center Villach zu sehen. Dort wird das Theaterstück „Jesus liebt mich“ nach dem gleichnamigen Bestseller von David Safier aufgeführt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten sind noch bei sämtlichen oeticket-Vorverkaufsstellen sowie online erhältlich.
Darum geht es:
Eine liebreizende, durchgeknallt Komödie nach dem gleichnamigen Bestseller von David Safier. Marie hat viele Talente. Ihr größtes ist es, sich den falschen Mann auszusuchen. Und meistens dauert es etwas, bis sie es kapiert. Ihren letzten Fehlgriff wird sie erst am Traualtar wieder los – mit einem schallenden „Nein“. Maries Traum von der einen, großen Liebe will einfach nicht wahr werden. Doch dann lernt sie den attraktiven Handwerker Joshua kennen – doch irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Beim ersten Date erzählt er ihr von seinem uralten Vater, er teilt das Brot mit ihr und verwandelt Wasser in Wein. Langsam dämmert es Marie – Joshua ist Jesus und jetzt wieder da. Halleluja!