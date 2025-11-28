VSV-Kapitän Rauchenwald verletzt – längerer Ausfall droht

Einen herben Schlag mussten die VSV-Adler im Auswärtsspiel bei den Pioneers Vorarlberg hinnehmen. Kapitän Alexander Rauchenwald wurde verletzt. Es handelt sich ersten Einschätzungen zufolge um einen längeren Ausfall.

Mit der Rückkehr von Alex Wall in die Verteidigung startete der EC iDM Wärmepumpen VSV in das Auswärtsspiel. Die Freude währte jedoch nicht lang. Nicht nur verloren die Adler das Spiel bei den Pioneers Vorarlberg knapp mit 4:5, hinzu kam auch noch, dass Kapitän Alexander Rauchenwald unsanft in die Bande befördert wurde. Das geht aus einem Bericht der Kärntner Krone hervor. Danach war für den 32-Jährigen Schluss.

Längerer Ausfall

Rauchenwald steht auch im Kärnten-Derby am Sonntag nicht zur Verfügung. Offenbar hat sich der Sportler schwer am Bein verletzt und wird voraussichtlich länger fehlen. Im schlimmsten Fall könnte sogar eine Operation nötig werden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.