Adventstimmung pur: Kinder brachten Weihnachtsfreude in den Südpark

Am Donnerstagvormittag verwandelte sich das Einkaufszentrum Südpark in Klagenfurt in eine Adventwerkstatt. Kinder der Volksschule Lind ob Velden banden unter fachkundiger Anleitung ihre eigenen Adventkränze.

Volksschulkinder aus Lind ob Velden banden eigene Kränze und präsentierten ein zweisprachiges Weihnachtsstück.

Der Workshop begann bereits um 9 Uhr früh. Unter fachkundiger Anleitung von Gartenprofi Hans Ludwig und seiner Frau Rosemarie Bretterhofer durften die Volksschüler aus dem Bezirk Villach-Land ihre eigenen Adventkränze binden. Mit großer Sorgfalt wurden die Zweige dekoriert und die Adventkerzen angebracht. Nachdem die Kränze fertiggestellt waren, wurden sie von Diakon Gernold Lagger feierlich gesegnet.

©zVg. / Direktion Lind ob Velden Die Kinder beim Adventkranz binden.

Zweisprachiges Adventstück begeisterte Besucher

Zudem präsentierten die Kinder das Adventstück „Wie lange noch bis Weihnachten? Kako dolgo še do božiča?“– begleitet von den Lehrkräften Alexandra Praster, Mirko Lepuschitz und Gernold Lagger. Das Programm umfasste ein zweisprachiges Bühnenspiel, Lieder in verschiedenen Sprachen sowie Tanzeinlagen. Außerdem sorgten Orff-Instrumente für eine besondere klangliche Atmosphäre. „Die Freude der Kinder war deutlich spürbar, und der begeisterte Applaus sprach für sich“, heißt es abschließend vonseiten der Schuldirektion. Gleich zweimal wurde das Stück aufgeführt.