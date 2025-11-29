Skip to content
Region auswählen:
/ ©Olga Bereslavskaya
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Krampusse.
Der Villacher Krampuslauf sorgte am Freitag für eine schaurig-schöne Stimmung in der Innenstadt.
Villach
29/11/2025
Gelebtes Brauchtum
#goodnews

Bildergalerie: Krampusse eroberten Villacher Innenstadt

50 Krampusgruppen und Brauchtumsgruppen zogen am Freitagabend von der 10. Oktoberstraße über den Hauptplatz bis in die Gerbergasse. Auch 5 Minuten war für euch mit dabei.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)

Der traditionelle Krampuslauf stand heuer unter dem Motto „Brauchtum verbindet“. Knapp 1.000 Teilnehmende waren mit dabei. Davon 18 Gruppen aus dem Bezirk Villach, 21 aus Kärnten sowie 21 Gruppen aus ganz Österreich und Südtirol. Unter ihnen waren auch vier Kindergruppen, eine reine Damengruppe und sechs Maskenschnitzer. Aber seht selbst!

Impressionen vom Villacher Krampuslauf

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Krampus.
©Olga Bereslavskaya |
Eindrücke vom diesjährigen Villacher Krampuslauf.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 07:32 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: