Bildergalerie: Krampusse eroberten Villacher Innenstadt

50 Krampusgruppen und Brauchtumsgruppen zogen am Freitagabend von der 10. Oktoberstraße über den Hauptplatz bis in die Gerbergasse. Auch 5 Minuten war für euch mit dabei.

Der Villacher Krampuslauf sorgte am Freitag für eine schaurig-schöne Stimmung in der Innenstadt.

Der traditionelle Krampuslauf stand heuer unter dem Motto „Brauchtum verbindet“. Knapp 1.000 Teilnehmende waren mit dabei. Davon 18 Gruppen aus dem Bezirk Villach, 21 aus Kärnten sowie 21 Gruppen aus ganz Österreich und Südtirol. Unter ihnen waren auch vier Kindergruppen, eine reine Damengruppe und sechs Maskenschnitzer. Aber seht selbst!

Impressionen vom Villacher Krampuslauf

©Olga Bereslavskaya | Eindrücke vom diesjährigen Villacher Krampuslauf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 07:32 Uhr aktualisiert