Villacher verlieren Overtime-Krimi gegen die Black Wings

Der EC iDM Wärmepumpen VSV hat am Freitagabend keine Punkteausbeute feiern können. Die Villacher unterlagen den Black Wings Linz vor heimischem Publikum mit 4:5.

Schon im ersten Drittel gingen die Oberösterreicher mit zwei Treffern durch Shawn St-Amant und Graham Knott in Führung. Der VSV fand jedoch eindrucksvoll zurück ins Spiel. Im zweiten Abschnitt sorgten Nikita Scherbak, Adam Helewka im Powerplay und Dylan MacPherson für die Wende und eine 3:2-Führung der Adler.

Linz schlug zurück

Direkt nach einem gewonnenen Faceoff überraschte St-Amant die Villacher Defensive mit einem schnell ausgeführten Schuss ins kurze Eck. Der Treffer fiel nur 34 Sekunden nach der VSV-Führung und bedeutete einen 3:3-Pausenstand. Im letzten Spielabschnitt schob Helewka dann zum 4:3 ein. Es folgte jedoch erneut eine Antwort der Gäste. Der Linzer Stürmer Ograjensek stellte auf 4:4. In der Verlängerung besiegelte schließlich ein Rebound-Tor von Knott die bittere Heimniederlage des VSV.