Guides zeigen, wie die Natur den Winter meistert

Der Naturpark Dobratsch startet ins Winterprogramm – und zwar mit einem geführtem Rundgang. Immer dienstags werden die Überwinterungstricks der heimischen Tier- und Pflanzenwelt vorgestellt. Bei einem gemütlichen Spaziergang rund um Warmbad-Villach gehen spezialisierte Guides auf die unterschiedlichen Strategien ein. In Summe gibt es elf Termine. Der erste ging bereits am 25. November über die Bühne. Weitere folgen – und zwar bis zum 16. Dezember sowie zwischen dem 13. Jänner und dem 24. Februar, jeweils um 10.30 Uhr. Für die Tour ist vorab eine Anmeldung erforderlich, entweder per Mail unter naturparke@ktn.gv.at oder telefonisch unter +43 4242 57571-28. Wichtig sind außerdem ans Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk.