Madagaskar-Vortrag beeindruckte Villacher Publikum

Vergangenen Donnerstag lud der BSA Villach in Kooperation mit der P.E.E.R.-Initiative zu dem Vortrag „Madagaskar – Leben zwischen Hoffnung und Herausforderung“.

Die Obfrau der P.E.E.R.-Initiative, Kerstin Peer, nahm die Besucher mit auf eine eindrucksvolle Reise durch Madagaskar, das sie heuer im August mit ihrem Mann Uwe bereiste. Anhand von Fotos, Videosequenzen und persönlichen Erlebnissen vermittelte sie ein lebendiges Bild, das einerseits durch Natur und kulturelle Vielfalt geprägt ist, andererseits aber von Armut, politischer Unsicherheit und unzureichenden staatlichen Strukturen gekennzeichnet wird.

Gelegenheit für Fragen

Besonders freute man sich bei der BSA Villach über die Anwesenheit von Landesrätin Beate Prettner (SPÖ). Ebenso mit dabei waren die BSA-Villach-Vorstandsmitglieder Alexandra Perchtold und Claudia Didl sowie die stellvertretende Landevorsitzende Regine Diex. Im Anschluss an den Vortrag bestand Gelegenheit für Fragen, Austausch und persönliche Gespräche.